Keisse verontschuldigt zich uitgebreid voor ongepast gedrag: “Mensen die mij kennen, weten dat ik geen idioot ben”

Iljo Keisse heeft zich tijdens een persconferentie verontschuldigd tegenover de Argentijnse vrouw die zich geïntimideerd voelde na enkele ongepaste gebaren van Keisse bij het maken van een foto. Een geëmotioneerde Keisse verdedigde zich middels een lange monoloog.

Iljo Keisse: “Eerst en vooral wil ik graag zeggen dat ik deze situatie en positie helemaal niet vooropgesteld had. Ik wil je graag het verhaal vanuit mijn standpunt uitleggen. We gingen na een training in de grote straat. Het was vrijdag om 13u, we bestelden een koffie, we betaalden en gaven de dienster een fooi. Toen we weggingen, vroeg ze een foto. We deden dat, zoals we dat duizend keer doen op koersen. Dan vroeg ze er nog een foto. Ze bukte zich, het was een vreemde positie, en in een fractie van een seconde deed ik een stomme beweging met mijn hand in de lucht. Ik wil voor honderd procent duidelijk maken dat ik haar niet raakte, niet met mijn hand, niet met mijn knieën. Er was geen enkele reactie van het meisje, er waren ook veel andere mensen die het zagen en niemand van hen maakte aanstalten of reageerde. Nadien zijn we terug naar het hotel gereden.”

Foto: Lieven Van Assche

Keisse benadrukt dat hij geen enkele beledigende bedoeling in zich had. “Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik geen idioot ben. Het was een stomme ingeving. Het was niet mijn beste mop ooit, maar het is nu eenmaal zo. Ik wil mij graag verontschuldigen naar dat meisje. Ik maakte een fout, Ik wil mij ook excuseren tegenover de Argentijnse bevolking, tegenover de organisatie die hierdoor ook uitleg moest verschaffen, en ook tegenover mijn ploeg. Ik ben een van de oudste renners van onze ploeg en heb een taak van wegkapitein en rolmodel te vervullen. Dat heb ik toen niet echt gedaan, maar het was gewoon een stomme menselijke fout.”

“Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien maar ik kan op dit moment niet meer doen dan mij excuseren en beloven dat zulke dingen in de toekomst niet meer zal gebeuren. Ik voel mij op dit moment een beetje behandeld als een crimineel. Ik snap dat het niet leuk is voor het meisje, en dat is het ook niet voor mij, mijn vrouw, mijn twee zoontjes en mijn familie.”

“Het meisje diende een klacht in bij de politie tegenover mij. Ik moest naar de politie gaan en heb dat maandag ook gedaan. Daar deed ik mijn versie van de feiten en dat was voor de politie genoeg om de zaak te sluiten. Het incident was gesloten, maar blijkbaar is er dan nadien een lokale krant op gesprongen. De zaken zijn nadien wat opgeblazen, maar ik hoop dat we vanaf nu terug gewoon kunnen focussen op de koers. Of ik de koers niet beter zou verlaten? Eerlijk, ik heb haar niet aangeraakt. Ik ben geen dief, ik ben geen crimineel, ik ben een mens die fouten maakt. Ik heb spijt van wat ik gedaan heb, maar ik hou er van hier te kunnen koersen en ik wil dat deze week ook blijven doen.”