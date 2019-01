Politieke spanning op het veld: verliezende thuissupporters bekogelen Qatari met schoenen na nederlaag in Asian Cup

Qatar heeft zich geplaatst voor de finale van de Asian Cup. Het won van thuisland Verenigde Arabische Emiraten met 4-0 en dat was niet naar de zin van de thuissupporters. Qatar neemt het in de finale op tegen Japan.

Het ‘op papier’ thuis spelende Qatar kende in het Mohammad Bin Zayed Stadium in Abu Dhabi weinig problemen met de Verenigde Arabische Emiraten. Nog voor de pauze hadden Khouki en Ali Qatar op een riante 2-0 voorsprong geplaatst. Al bij het tweede doelpunt van de Qatari ging het thuispubliek door het lint: het regende schoenen en andere objecten richting bezoekers. In de Arabische wereld is het gooien van schoenen dé manier om afkeuring te uiten. Het mocht niet baten: Al Haidos en Ismail legden in de slotfase de eindcijfers (4-0) vast.

Fans throwing shoes at the Qatari players after they score their 2nd goal pic.twitter.com/zCxyhZeWOc — Jordan Gardner (@mrjordangardner) 29 januari 2019

De afkeer tegen de Qatari heeft duidelijk politieke gronden. Qatar geraakt almaar meer geïsoleerd binnen de Arabische wereld, in die mate dat vijf Arabische landen (Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Jemen en Saudi-Arabië) op 5 juni 2017 alle diplomatieke relaties verbroken met buurland Qatar. Ze beschuldigen Qatar ervan banden te onderhouden met terroristische groeperingen, zoals de Moslimbroederschap in Egypte, om de regio te destabiliseren. Volgens hen had de Emir van Qatar zich uitgesproken over de grootmacht Iran die niet genegeerd mag worden. Die berichtgeving was volgens de Qatari het resultaat van ‘hackers’ in een poging Qatar in een slecht daglicht te plaatsen. Het sjiitische Iran is voor de overwegend soenietische landen aartsvijand nummer één. Sinds het voorval zijn de Qatari niet meteen geliefd in de regio.