Ernest Debock ere-voorzitter Sint-Vincentius Alken

Alken - Bij Sint-Vincentius Alken zet een twintigtal vrijwilligers zich in om gezinnen maandelijks van een voedselpakket, kleding en speelgoed voor de kinderen te voorzien. Ernest Debock trok jarenlang de kar, maar gaat het nu wat rustiger aan doen . De vrijwilligers vonden dit een goede gelegenheid om Ernest en zijn echtgenote Nicole in de bloemetjes te zetten.

Op zaterdag 26 januari werd aan de vrijwilligers van Sint-Vincentius Alken een gezellige nieuwjaarsdrink aangeboden om hen te bedanken voor hun onbaatzuchtige inzet voor meer dan 60 Alkense gezinnen die nood hebben aan een extra duwtje in de rug.

Bij die gelegenheid werd afscheid genomen van voorzitter Ernest Debock, al 28 jaar betrokken bij de werking, waarvan meer dan 10 jaar als voorzitter. Nieuwe voorzitter Gilbert Gerrits beschreef hem in zijn dankwoord als een people manager en de architect van de huidige structuur van Sint-Vincentius Alken waar vriendschap tussen de vrijwilligers en privacy van de klanten geen loze begrippen zijn. Hij verleende Ernest Debock voor zijn grote verdiensten dan ook de titel van ere-voorzitter en betrok Nicole, zijn energieke echtgenote, in de hulde met een bloemetje voor de sterke vrouw achter de sterke man.