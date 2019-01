Foto van ‘afvalberg na klimaatmars’ gaat viraal, maar blijkt ‘fake’ en komt uit Limburg

Hasselt -

Op Facebook is gisteren een valse foto rondgegaan van ‘de puinhoop in Brussel na de klimaatmars’. Het blijkt echter een foto te zijn van de carnavalstoet in Hasselt. “Hoe meer polarisatie, hoe groter de kans dat grappenmakers het debat gaan beïnvloeden met fake news”, zegt de Houthalense fact checker Maarten Schenk.