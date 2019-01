Vader en zoon Weyens beleven de Dakar op de eerste rij

Lummen - Vader en zoon Willy en Nick Weyens zijn net terug van de 41e Dakar rally. De moeder aller rallyraids werd dit jaar voor het eerst in één land georganiseerd: Peru. Ook dit jaar maakten beide fotografen bijzondere foto’s en beleefden ze tal van avonturen. Hun favoriete foto’s delen ze graag met de lezers van Het Belang van Limburg.

Nieuwjaarsdag stapten Willy en Nick Weyens op het vliegtuig met als eindbestemming Lima. Klaar voor hun jaarlijkse afspraak met de Dakar. Van de 41 edities van de populaire rallyraid maakte Willy er 32 ter plaatse mee. Voor Nick was het dit jaar de 9de editie.

’s Ochtens vroeg werd de tent opgeborgen en werd vaart gezet richting ‘middle of nowhere’ om foto’s te maken. De ene keer verliep dat al wat vlotter dan de andere keer want net als vele deelnemers kwam ook de perswagen van Nick en Willy wel eens vast te zitten in het mulle zand. Gelukkig kregen ze hulp van een Peruviaanse schone … al is het maar de vraag of die écht veel geholpen heeft.

Na een zware dag in de woestijn werden de foto’s verstuurd naar het persagentschap Belga, De Broodplank en andere klanten waarna het tijd was om de innerlijke mens te verstevigen. De ene keer viel dat ook al beter mee dan de andere keer. ‘Gefrituurde cavia’ is net iets anders dan de ‘chicken nuggets’ die wij hier kennen.

Hun werk valt binnenkort te bewonderen in een nieuwe editie van het boek DakarWorld. Eind van het jaar komt dan het jaarlijkse fotoboek RallyWorld uit waar behalve foto’s van de Dakar ook de mooiste plaatjes uit het BK en WK Rally in terug te vinden zijn.