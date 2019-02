Watervlekken op je schoenen? Zo krijg je ze weer als nieuw

Hoe mooi winterse buien ook zijn, voor je schoenen kan sneeuw of regen wel eens nefast zijn. Last van sneeuw-of watervlekken? Zo krijg je ze weer als nieuw!

Sneeuw-en zoutkringen

Niet alleen sneeuw, ook strooizout kan zorgen voor hardnekkige vlekken op je schoenen. Het wondermiddeltje? Azijn! Azijn heeft een anti-kalk werkende eigenschap, perfect dus om je leren schoenen terug proper te maken. Meng een half kopje azijn met een half kopje (gedestilleerd) water. Maak een zachte doek vochtig en wrijf over de vlek tot je deze ziet verdwijnen. Makkelijk, toch?

Regenvlekken

Het voorjaar gaat (jammer genoeg) gepaard met enkele fikse regenbuien. Watervlekken los je op door je leren schoenen volledig nat te maken met een doekje om kringen te vermijden. Laat je schoenen aan de lucht drogen in een goed geventileerde ruimte. Tip: zet je schoenen nooit in het zonlicht of dichtbij de verwarming, dat kan voor verkleuringen zorgen.