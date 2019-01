Willy Naessens krijgt de Gulle Lach

Centrum

Genk - De Orde van de Spasbinken bestaat vijftig jaar. Dat wordt dan ook uitbundig gevierd. De Orde van de Gulle Lach, die elk jaar een prominent laureaat voordraagt, ging even later van start en kon tijdens de pronkzitting reeds haar 49ste laureaat voorstellen: Willy Naessens.

Reeds van in de helft van de negentiende eeuw werd in Genk carnaval gevierd. Genk was toen nog een dorpje met amper tweeduizend inwoners, met heide, schapen, wat boerderijtjes, enkele brouwerijen, een melkerij en wat neringdoeners.

Honderd jaar later, in 1953, toen Genk door de komst van de mijnen uitgegroeid was tot een kosmopolitische stad, werd de eerste stadsprins aangesteld, Pierre Maesen. Carnaval werd toen nog georganiseerd door het gemeentelijk feestcomité. Ten tijde van de mijnsluitingen stonden de vieringen op een laag pitje maar op 18 december 1968 kwam er nieuw leven in de brouwerij toen de Spasbinken boven de doopvont gehouden werden en Hilaire Janssen, de eerste commandeur, zijn confraters in de sneeuw liet beloven - de zogenaamde Sneeuweed - dat de Spasbinken binnen de vijf jaar een gerenommeerde carnavalsvereniging zouden zijn. En zo geschiedde.

Vanaf 1971 werd onder impuls van Jan Van Isacker, destijds pr-manager van Ford, de Confrérie van de Nationale Orde van de Gulle Lach opgericht. Elk jaar, na veel wikken en wegen en vaak na lange speurtochten, kiest deze Confrérie sindsdien een Laureaat van de Gulle Lach en geeft op die manier aan het Carnavalsgebeuren in Genk een bijzonder cachet.

Louis Roppe, gouverneur van de provincie Limburg, was in 1971 de allereerste laureaat van deze Orde en een schitterend voorbeeld van een Gulle Lach. Hij zou veel uitmuntende opvolgers krijgen. Het wekt telkens weer verbazing op, maar meer nog respect, hoe de Confrérie er telkens opnieuw in slaagt de naam van carnavalesk en lachend Genk te koppelen aan deze van een eminente persoonlijkheid. Die keuze is niet zo simpe1 en daarom roept de lange rij van gelauwerden, van professoren tot kunstenaars, van politieke figuren tot zakenmensen bewondering op (https://spasbinken.wordpress.com/nationale-orde-van-de-gulle-lach/).

De overhandiging van de Orde ging destijds door tijdens een academische zitting in het gemeentehuis, later het stadhuis, op de dag van de Pronkzitting. Om een en ander vlotter te laten verlopen verhuisde de zitting later naar de Limburhal, waar ook de Pronkzitting doorging en enkele jaren geleden werd ze geïntegreerd in het 'Gulle Diner', met meer dan 400 aanwezigen, dat de pronkzitting voorafgaat.

Dit jaar koos de Confrérie Willy Naessens, Vlaams ondernemer, als laureaat van de Gulle Lach. Burgemeester Wim Dries sprak de laudatio uit, voorzitter van de Confrérie Danny Vandersmissen overhandigde de oorkonde en kersvers schepen van evenementen Toon Vandeurzen werd getooid met een fonkelnieuwe carnavalssteek.