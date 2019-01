Drie jaar geleden al plantage in drugslabo in Eksel: “Nooit iets verdachts gezien, maar schijn bedriegt zeker…”

Het is niet de eerste keer dat de bewuste loods op de hoek van de Zandstraat en de Kiefhoekstraat in Hechtel-Eksel in opspraak komt met drugs. Drie jaar geleden rolde de politie er al een plantage met 3.000 wietplantjes op. Of er ook een verband is met het geheime drugslabo waar vannacht drie doden gevonden werden, zal het onderzoek nog moeten uitwijzen.