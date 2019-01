Schaamteloze vrouw wil andere plaats op vliegtuig omdat ze tussen “dikke varkens” zit: “Kus mijn dikke reet, oké”

Een Amerikaanse vrouw maakte zich niet echt populair op een vlucht van Las Vegas naar New Jersey omdat ze klaagde over haar zitplaats nog voor het vliegtuig was vertrokken. Ze zat naar eigen zeggen niet erg comfortabel omdat ze tussen “dikke mensen geplet” zat en deed haar beklag tegen de stewardess. Een passagier kon niet echt lachen met haar gedrag en zei dat ze zich “moest schamen”, waarna de vrouw hem van repliek diende: “Probeer jij maar eens tussen die dikke varkens te zitten”. De vrouw die de beelden maakte - een van de “varkens” had echter ook een direct een antwoord op die uitspraak: “Kus mijn dikke reet, oké?”

Norma - een verpleegster met een maatje meer - zette de beelden van de scheldtirade van de vrouw op Facebook, waar ze al miljoenen keren werden bekeken. Zij en haar medepassagier - een man die Mac heet - kregen talloze keren te horen dat ze “zo dik” zijn en dat de scheldende vrouw zelfs niet “achterover kan leunen door hun omvang”. “Maar ze houden me wel warm”, merkte ze nog venijnig op.

Uiteindelijk vraagt ook Norma om een ander plekje te krijgen omdat ze weigert zich “verbaal te laten misbruiken”. De andere medepassagiers kunnen ook niet lachen met de scheldwoorden van de vrouw - die nog tegen Mac zegt dat zij “slaatjes eet” - en zorgden ervoor dat ze uit het vliegtuig werd gezet.

“Vroeger zou ik haar een pak slaag gegeven hebben”, aldus Norma. “Maar ik ben nu politiek correct en deed mijn beklag bij de gezagvoerders.”