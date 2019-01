Opnieuw oud-speurder verhoord in zaak rond Bende van Nijvel

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is dinsdag opnieuw een ex-speurder verhoord. De man werd niet opgepakt, laat het federaal parket weten.

Vorige week werd nog een voormalige speurder van de Delta-cel Philippe V. aangehouden door de onderzoeksrechter in Charleroi. Philippe V. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een mogelijke manipulatie van het onderzoek rond de vondsten in het kanaal van Ronquières in november 1986. De verdachte “zou minstens bepaalde, mogelijks cruciale, informatie achtergehouden hebben”, stelde het federaal parket.