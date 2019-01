azeraerazeraer

Door wat is bekend filosoof Etienne Vermeersch (84) overleden?

Wie won de finale van de Australian Open bij de vrouwen?

Hoeveel leerlingen en studenten namen afgelopen donderdag deel aan de mars voor het klimaat in Brussel?

Over welke gebeurtenis gaat deze cartoon?

De bedroefdheid is groot bij Coca-Cola omdat …

Wat is er gebeurd met deze Argentijnse voetballer?

In welk land werd een reddingsactie gehouden om peuter Julen te bevrijden uit een diepe schacht?

Vul het onbrekende woord in de krantenkop aan. ‘2018 is vierde … jaar ooit’

In het Gallo Romeins Museum in Tongeren loopt er een momenteel een tijdelijke tentoonstelling die al 21 100 bezoekers aantrok. Over wat gaat de tentoonstelling?

Hoeveel mensen over de hele wereld gingen in 2018 op reis?

Van welk Tv-programma ging maandag het vierde seizoen van start?

Waarom stonden heel wat Vlamingen afgelopen dinsdag wat vroeger op?

In februari zal er een tweede ontmoeting plaatsvinden tussen de Amerikaanse president Donald Trump en … Vul aan.

Hoeveel procent van de treinen in België rijdt op tijd?

Wat was het veel gevolgde nieuws over de politicus Dries Van Langenhove?