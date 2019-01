Wataru Endo liep op de Asian Cup een ernstige blessure aan de hamstrings op. In die mate dat hij mogelijk out is tot het einde van de reguliere competitie. Endo zal er vrijdag dus niet bijlopen in de finale, ook zal Marc Brys het zonder hem moeten stellen in Sint-Truiden. Mogelijk wordt daardoor wel beslist om een extra middenvelder (lees: nummer tien) te halen.