95 ton afval is 150 miljoen euro aan drugs: daarom is Limburg het drugsparadijs van België

De lange grens met Nederland, de nabijheid van de haven van Antwerpen en de forse strijd die in Nederlands-Limburg tegen de ondermijnende criminaliteit wordt gevoerd, maken dat Limburg stilaan het drugsparadijs van België mag genoemd worden. Dat beseft ook de Limburgse procureur Guido Vermeiren die begin januari in het Belang van Limburg nog eens herhaalde dat de strijd tegen de drugslabo’s een topprioriteit is voor het Limburgse parket. Dat had vorig jaar dan ook de handen vol aan dumpings van drugslabo’s. In heel Vlaanderen waren het er 43, in Limburg alleen al zaten we aan 30, meer dan de helft in 2017. “Het is één van onze absolute prioriteiten,” aldus Vermeiren. “Niet alleen omdat het een misdrijf is, maar omdat het de hele samenleving pijn doet.”