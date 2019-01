"Elk kind dat we kunnen redden, helpt me het verlies van Annick te verwerken." Woorden van Eddy Van Uytsel, vader van Annick. Zijn dochter werd twaalf jaar geleden het slachtoffer van seriemoordenaar Ronald Janssen uit Loksbergen. Ter nagedachtenis van Annick startte Eddy met de vzw "Annick for Kenya" waarbij hij in het Afrikaanse land projecten opzet om de bevolking daar te ondersteunen. Het was één van de dromen van zijn dochter.