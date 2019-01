Test-Aankoop waarschuwt: “Meeste lippenbalsems voor kinderen bevatten schadelijke stoffen”

Test-Aankoop heeft de samenstelling van 21 lippenbalsems voor kinderen en jongeren onder de loep genomen. De conclusie is niet positief: 15 van de onderzochte producten kunnen volgens de Belgische consumentenwaakhond schade toebrengen aan de gezondheid.

Lippenbalsems voor kinderen vallen meestal op door hun roze verpakking met kleurrijke figuurtjes erop. De sticks zelf smaken vaak naar frisdrank of snoepgoed. Ondanks hun opvallende look, kwam Test-Aankoop erachter dat de samenstelling van de meeste balsems niet pluis is. Van de 21 geteste producten bevatten er 15 verzadigde koolwaterstoffen (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons of MOSH) of aromatische koolwaterstoffen (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons of MOAH). Deze stoffen komen voort uit minerale olie en kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Meer nog: 12 balsems bevatten sporen van beide stoffen. Slechts 3 balsems kregen de stempel ‘veilig’ mee omdat ze geen van beide bestanddelen bevatten.

Kankerverwekkend

Wat houdt het risico voor de gezondheid nu precies in? Van de aromatische koolwaterstoffen wordt gesuggereerd dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. De verzadigde koolwaterstoffen hebben de neiging op zich op te stapelen in de organen en vervolgens (goedaardige) gezwellen te veroorzaken in de lymfeklieren, lever en milt. Bij Test-Aankoop maken ze zich zorgen omdat de lippenbalsems via de mond in het lichaam kunnen worden opgenomen, een kans die vergroot bij producten met een smaakje. Deze bestanddelen zitten ook in zonnecrèmes, maar daarbij is het potentiële gevaar klein omdat ze niet via de mond binnenkomen.

Duidelijkere richtlijnen

Een overzicht van de drie veilige lippenbalsems: Bee Princess van Apivita, Cherry Kiss van bij Kruidvat en een andere balsem van de Nederlandse drogisterij. Op de zwarte lijst staan onder meer Labellino van Labello, Disney Princess, Hello Kitty en Minions. De balsems van Blistex en Laino krijgen strafpunten omdat ze naast MOSH en MOAH ook nog eens bestanddelen bevatten die de hormoonhuishouding kunnen verstoren.

Test-Aankoop vindt het niet kunnen dat de schadelijke stoffen niet op de verpakking en de ingrediëntenlijst worden vermeld, waardoor de consument gebrekkig is geïnformeerd. De organisatie pleit nu voor duidelijkere veiligheidsnormen rond lippenbalsems en vraagt hiervoor de aandacht van FOD Volksgezondheid.

Veilig met vaseline

Dermatoloog Thomas Maselis bevestigt dat je meer moet opletten met lippenbalsems die kleurstoffen en smaakjes bevatten. “Kinderen gaan er meer aan likken omdat ze lekker zijn. De stoffen zitten er wel degelijk in en ze horen niet thuis in het lichaam. Het klopt ook dat de dosissen laag zijn en er niet meteen reden is tot grote paniek. Twijfel je? Laat bij de apotheker dan vaseline maken met 1 procent salicylzuur. Dat is veilig en heel verzachtend voor de lippen. Ook cacaoboter is een goede keuze.”