Sneeuw en zware verkeershinder op de weg verwacht: “Mogelijk code oranje”

Het gaat dinsdagavond en woensdag opnieuw fel sneeuwen in ons land. “We verwachten in de meeste provincies 3 tot 8 cm sneeuw, in sommige delen van de Ardennen zelfs tot 18 centimeter”, aldus weerman David Dehenauw van het KMI. Door de winterse omstandigheden wordt opnieuw heel wat verkeershinder verwacht de komende 24 uur. “Mogelijk kondigen we straks code oranje af”.

Voor de avondspits is het dinsdagavond sowieso al oppassen geblazen. Het KMI waarschuwt voor aanvriezende mist, gladheid en mogelijk zelfs al sneeuw. “De sneeuwzone zal via Frankrijk ons land binnenkomen”, aldus David Dehenauw van het KMI. Die sneeuwzone is een storing uit een depressie, waarvan de kern (de zogenaamde storm Gabriël) vandaag al grote delen van Frankrijk dreigt lam te leggen. “Eerst zijn West-Vlaanderen en Henegouwen aan de beurt. Vervolgens trekt de zone over het noordoosten richting Nederlandse grens.”

Foto: KMI.

Voorlopig lijkt het er wel nog op dat de avondspits grotendeels gespaard zal blijven van de sneeuwchaos, aldus nog het hoofd van het KMI. “Qua timing van de sneeuwzone zitten er grote verschillen in de weercomputers. Vanavond en morgenavond zal er zeker sneeuw vallen, dat staat vast. Mogelijk kondigen we op het einde van de namiddag of ’s avonds ook code oranje af voor een aantal provincies. Dat hangt af van de informatie die we in de late namiddag pas zullen krijgen.”

“Momenteel tonen de computermodellen dat er in de meeste provincies tussen 3 en 8 cm sneeuw zal vallen. In sommige delen van Wallonië kan er tussen 8 en 18 centimeter vallen.” In de Ardennen ligt intussen al een pakje sneeuw, daar is de winterse neerval zondag begonnen en viel ook gisteren nog wat extra. Alles samen was dat in de Belgische Eifel gisteren zelfs al goed voor meer dan 30 centimeter. Verschillende ski- en langlaufcentra zijn dan ook open en zullen dat de rest van de week blijven.

“Wij zijn staan paraat en er is meer dan voldoende strooizout op voorraad”, klinkt het bij Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Waar en wanneer het gaat sneeuwen is nog onduidelijk. We houden de weerberichten in de gaten en zullen op basis daarvan beslissen om uit te rijden of niet. Het is zinloos om te ver op voorhand te strooien, maar we willen de sneeuw voor zijn. Dinsdagnamiddag hopen we meer duidelijkheid te hebben.”

Code geel, oranje?

“Men spreekt van code geel als er 65 procent kans is dat regen, wind, onweer, stormtij en/of gladheid, zich zal voordoen”, aldus nog Dehenauw. “Dan vragen we de mensen om waakzaam te zijn.”

“Vanaf code oranje moeten mensen zich voorbereiden en raadgevingen opvolgen”, klinkt het. “Code oranje kan maximaal 24 uur van tevoren (en soms korter, afhankelijk van de onzekerheid) worden uitgegeven als er minstens 65% kans is dat aan de criteria ervoor wordt voldaan. Wees voorbereid en en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op”, aldus de website van het KMI.

Hinder op de het spoor?

Gaat de sneeuw het treinverkeer in de war sturen? “Het is moeilijk om dit op voorhand in te schatten, maar ons winterplan is in ieder geval wel al geactiveerd”, aldus Thomas Baeken van Infrabel. “In geval van hevige sneeuwval hebben we teams klaarstaan die meteen kunnen uitrukken. Alles is afhankelijk van de wind en het type sneeuw. Bij felle wind kan sneeuw zich gemakkelijker ophopen. En bepaalde soorten lichte sneeuw hebben de neiging om gemakkelijker in voegen en kieren te kruipen en wissels blokkeren. Maar die zijn wel allemaal uitgerust met een verwarmingselement.”