Nina Derwael twijfelt over EK gymnastiek

Nina Derwael en haar coach twijfelen over deelname aan het EK gymnastiek, aldus de Vlaamse turnfederatie.

De Sportvrouw van het Jaar kan in Polen wel haar Europese titel aan de brug met ongelijke leggers verdedigen en werd vorig jaar ook Europees vicekampioene op de balk. Maar de belangrijkste afspraken van dit jaar zijn én de wereldbekers vanaf maart, waar individuele olympische tickets worden uitgedeeld, én vooral het WK in oktober, waar de Belgische vrouwen zich als ploeg kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Het EK, midden april, past mogelijk minder in de opbouw naar het WK, een alternatief zijn de Europese Spelen, in juni in het Wit-Russische Minsk.