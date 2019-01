Het openbaar ministerie heeft dinsdag in Hasselt een strenge werkstraf gevorderd tegen een 27-jarige carnavalist uit Neerpelt. Hij raakte in 2015 slaags aan een frituur tijdens het carnaval.

“Enkele meters daarvoor stonden drie personen. In een lollige bui ben ik op mijn knieën gaan zitten en deed ik een huwelijksaanzoek. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten. Er is wat getrokken en geslagen ...