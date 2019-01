PSG pakt stevig uit en legt bijna 50 miljoen op tafel voor Argentijnse middenvelder Leandro Paredes

Paris Saint-Germain heeft dinsdag de komst van de Argentijn Leandro Paredes (24) aangekondigd. De middenvelder, die overkomt van Zenit Sint-Petersburg, zette zijn handtekening onder een contract tot juni 2023 bij de club van Thomas Meunier. De koploper in de Ligue 1 zou 47 miljoen euro neertellen.

De Argentijnse international (9 caps) begon zijn carrière bij Boca Juniors. In 2014 haalde Chievo hem naar Europa, maar in de Serie A zou hij voornamelijk speelminuten maken bij AS Roma (2014-17), dat hem in het seizoen 2015-16 uitleende aan Empoli. In 2017 trok Paredes vervolgens naar Zenit Sint-Petersburg. Voor de Russische topclub speelde hij 61 wedstrijden. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en vijftien assists.

Paredes behoorde tot de Argentijnse voorselectie voor het voorbije WK in Rusland, maar de definitieve selectie haalde hij niet.