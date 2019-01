Dilsenaar riskeert twee jaar met uitstel voor caféruzie: “Geen intentie om haar te verwonden”

Dilsen-Stokkem -

Een 36-jarige man uit Dilsen-Stokkem hangt twee jaar cel met uitstel boven het hoofd voor een ruzie in café Centrum in Houthalen-Helchteren. De verdachte, die zelf cafébaas was, kwam er op 9 februari 2016 een openstaande rekening van 216 euro innen. Omdat de bazin - de schuldenaar - niet aanwezig was, besloot de dertiger in samenspraak met de persoon achter de toog om voor dat geld flessen drank mee te nemen. Toen de man naar buiten wandelde, hield een koppel hem tegen. Er ontstond een schermutseling waarbij een vrouw, een vijftiger, op haar schouder viel. Ze hield er een blijvende ongeschiktheid aan over.