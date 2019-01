Zara kiest voor nieuw logo

Celine en Burberry zijn niet de enige merken die voor een nieuw logo kiezen. Ook de Spaanse modeketen Zara schrijft de merknaam voortaan op een iets andere manier. Ingrijpend is de verandering niet: de ‘R’ is sierlijker geworden en de vier letters staan wat dichter tegen elkaar, zo blijkt uit een preview van de lentecollectie op de site.

Het Spaanse merk, onderdeel van de groep Inditex, is sinds de oprichting in 1975 twee keer van logo veranderd. De eerste keer was in 2011. Toen ging de lancering van het logo - de merknaam met grote spaties tussen de letters - gepaard met een grondige herinrichting van de winkels.

Het nieuwe logo is het werk van de Franse typograaf Fabien Baron en het lettertype doet denken aan dat van modeblad Harper's Bazaar in de jaren 90. Of er bij Zara ook nu een restyling van het concept zit aan te komen, is niet duidelijk. Op Twitter reageren fans niet echt positief op het font. Ze vinden dat de letters nu te dicht tegen elkaar plakken en de leesbaarheid bemoeilijken.

Zara have updated their logo. pic.twitter.com/GhhQziNV1D — It’s a Fabio ??? (@fffabs) January 26, 2019