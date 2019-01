Geslaagd eerste optreden van zangkoor Aan de Statie

Lanaken - Onder leiding van Freddy Jans repeteert het zangkoor Aan de Statie wekelijks in het gelijknamige dienstencentrum. Op 28 januari verzorgde een 15-tal zingende senioren hun eerste optreden. Van een succes gesproken.

Het was in het nabijgelegen woon-zorgcentrum Ludinaca dat het eerste optreden van het koor doorging en dit ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Cecile Vansomeren. Na de huldigende woorden en felicitaties van burgemeester Marino Keulen was het de beurt aan zangkoor Aan de Statie. Als aftrap koos het koor voor de gebruikelijke verjaardagsliedjes om daarna over te gaan tot hun normale repertoire en dat zijn Lanakense volksliedjes, vooral in het dialect. Met ondersteuning van de gemeentelijke Cel Cultureel Erfgoed is het immers de bedoeling om de oude Lanakense volksliedjes terug tot leven te brengen. Nog in het voorjaar staan er dan ook enkele optredens gepland waar de volksliedjes voorgesteld worden met mogelijk een heuse cd-opname.

Uiteraard stonden de zenuwen van het koor voor de aftrap van het koor erg gespannen. Maar dirigent en vrijwilliger van het dienstencentrum, Freddy Jans; leidde alles in juiste banen. Het verzorgend personeel van wzc Ludinaca had nog een presentje voor het koor. Er werd afgesloten met een klinkende toost, niet alleen op eeuweling Cecile Vansomeren, maar ook op de goede afloop van het eerste optreden.

Wie nog wil meezingen in zangkoor Aan de Statie is uiteraard welkom. Wekelijks wordt er in dienstencentrum Aan de Statie gerepeteerd op dinsdag van 14 tot 15 uur.

Info: 089/73.00.61.