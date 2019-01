Toxicoloog Jan Tytgat: “Inhaleren bij aanmaak fentanyl kan dodelijk zijn”

Wat er precies gemaakt werd in het drugslabo in Hechtel-Eksel, zal het onderzoek van het Limburgs parket nog moeten uitwijzen. Het is in ieder geval opvallend dat er geen sprake is van een explosie of een brand. Volgens toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) kan dat erop wijzen dat er fentanyl aangemaakt werd, een drug die in de Verenigde Staten al voor duizenden doden zorgde.