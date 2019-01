Valentijn samen vieren zit er niet in voor Meghan Markle en prins Harry

Hun eerste Valentijn samen als getrouwd koppel doorbrengen, dat zit er niet in voor prins Harry en Meghan Markle. Hij heeft dan officiële verplichtingen in het buitenland en zij blijft in Londen.

Prins Harry zal op 14 februari Londen verlaten en naar Noorwegen afreizen. In zijn functie als Captain General of the Royal Marines zal hij een bezoekje brengen aan Exercise Clockwork. Dat is een militaire trainingsoefening in Bardufoss die zijn vijftigste verjaardag viert en Harry gaat er de troepen schouwen.

Dat maakt wel dat Meghan, die in de lente zal bevallen van hun eerste kindje, alleen achterblijft op Valentijn. Gelukkig voor het koppeltje bestaat er zoiets als skypen of facetimen.