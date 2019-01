‘Het Geluid’ is geraden: deze oplossing levert Margot 25.500 euro op

/ Mortsel - ’t Is gebeurd. ‘Het Geluid’, het razend populaire spelletje van radiozender Qmusic, is na net geen maand en 230 pogingen eindelijk geraden. Luisteraar Margot (31) uit Mortsel gaf het juiste antwoord: een stekker in het stopcontact steken. Ze wint zo 25.500 euro. Bekijk in de video bovenin een video-opname van de juiste oplossing.

Het was in de ochtendshow van Sam, Heidi en Wim dat Margot haar gokje mocht wagen voor ‘Het Geluid’. “Daar moet ik even van bekomen”, is haar reactie als Sam De Bruyn haar meldt dat haar poepsimpele antwoord het juiste is. Margot woont in Mortsel, is administratief bediende en wil het geld graag gebruiken bij de aankoop van een huis. Maar er is ook een tweeling onderweg, dus het geld komt zeker van pas.

Nieuw dit jaar is dat ook andere Q-luisteraars een kans hadden om hun spaarpot aan te dikken met 10.000 euro. 209 spelers klikten op ‘ja’ bij het antwoord van Margot. Zo werd er 10.000 euro verdeeld onder 209 mensen, goed voor een winst van 47,85 euro per persoon.