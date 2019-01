Oudste club ter wereld Notts County staat te koop na pikante foto van eigenaar Alan Hardy: “Ik ben er volledig kapot van”

Notts County is te koop. Eigenaar Alan Hardy besloot zijn club in de verkoop te zetten, nadat hij in opspraak was geraakt door een pikante foto op Twitter. Hardy plaatste zondag op het sociale medium een screenshot van een reactie op Twitter van een boze fan van Notts County. Onderin beeld waren echter ook andere foto’s te zien die op de telefoon van Hardy staan, waaronder eentje van een geslachtsdeel.

De eigenaar en voorzitter van de oudste profclub ter wereld, opgericht in 1862, verwijderde het bericht al snel weer. Toen was het leed echter al geschied. Hardy bood uitgebreid excuses aan en beloofde per direct al zijn activiteiten op de sociale media te staken. “Ik zal voortaan alleen nog via de officiële clubkanalen communiceren.”

Enkele uren later verscheen op de website van Notts County het bericht dat Hardy “met tegenzin” de club te koop heeft gezet. De Engelsman reageerde nadien ook bij de BBC. “Ik ben er volledig kapot van. Het is vreselijk wat er gebeurd is.”