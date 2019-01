Is deze avocado met zijn 3 kilogram de grootste ter wereld?

Is het een avocado of een pasgeboren baby? Duidelijk het eerste, al wegen ze ongeveer evenveel. Het exemplaar dat een boer op Hawaï kweekte, is namelijk zo'n 3 kilo zwaar en doet daarmee een gooi naar het wereldrecord.

De vorige grootste avocado ter wereld woog nog 2,5 kilo en kwam uit Hawaï. Het is daar dat de familie Fukumitsu, die al tachtig jaar avocado's kweekt, nu een nog groter exemplaar heeft afgeleverd van 3 kilogram.

Al zal dat niet officieel worden genoteerd, omdat het te lang duurt alvorens iemand van Guinness World Records deze avocado kan authenticeren. Hoe dan ook, boer Kenji - en ook zijn buurvrouw aan wie hij de avocado gaf - zijn trots op het exemplaar.