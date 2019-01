Politie LRH kan adreswijzigingen nu in amper uur doorvoeren via digitaal systeem

Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen -

Een adreswijziging doorvoeren in amper een uur. Dat is de enorme tijdswinst die voortaan ook in Zonhoven, de laatste LRH-gemeente, geboekt kan worden wanneer iemand zijn adres wijzigt. “Nu moeten wijkinspecteurs vaak meerdere keren op een adres passeren voor ze iemand thuis vinden”, zegt voorzitter Steven Vandeput (N-VA) van het politiecollege.