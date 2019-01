NBA. Stephen Curry dolt in overwinning van Golden State, Denver wint dankzij Nikola Jokic en epische comeback

Brussel - Golden State heeft maandag met 100-132 gewonnen van Indiana in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). De Warriors trokken zo voor de elfde opeenvolgende keer aan het langste eind.

Golden State, koploper in de Western Conference, kreeg met de Pacers het nummer drie uit het Oosten tegenover zich. De tweevoudige regerende kampioen nam al duidelijk afstand in het eerste quarter (40-22). Bij de bezoekers waren superster Stephen Curry en DeMarcus Cousins goed voor respectievelijk 26 en 22 punten. Het is al van 4 januari geleden dat de Warriors verloren, tegen Houston (135-134).

In het Westen staat Golden State op kop met 36 zeges tegenover 14 nederlagen. Denver, dat 34 keer won in 49 wedstrijden, is tweede. De Nuggets haalden het maandag met 92-95 bij Memphis, ze wisten een achterstand van 25 punten op te halen. Nikola Jokic scoorde 24 punten, waaronder de beslissende twee tegen Marc Gasol.

Uitslagen:

LA Clippers - Atlanta 118 - 123

Boston - Brooklyn 112 - 104

Memphis - Denver 92 - 95

Charlotte - New York 101 - 92

Indiana - Golden State 100 - 132

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 72,9 48 35 13

2. Toronto 71,2 52 37 15

3. Indiana 65,3 49 32 17

4. Philadelphia 64,0 50 32 18

5. Boston 62,0 50 31 19

6. Brooklyn 52,9 51 27 24

7. Miami 50,0 48 24 24

8. Charlotte 49,0 49 24 25

9. Detroit 43,8 48 21 27

10. Washington 42,9 49 21 28

11. Orlando 40,0 50 20 30

12. Atlanta 32,7 49 16 33

13. Chicago 22,0 50 11 39

14. New York 20,4 49 10 39

15. Cleveland 19,6 51 10 41

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 72,0 50 36 14

2. Denver 69,4 49 34 15

3. Oklahoma City 63,3 49 31 18

4. Portland 60,8 51 31 20

5. Houston 59,2 49 29 20

6. Utah 56,9 51 29 22

7. San Antonio 56,9 51 29 22

8. LA Clippers 54,9 51 28 23

9. LA Lakers 52,0 50 26 24

10. Sacramento 50,0 50 25 25

11. Minnesota 48,0 50 24 26

12. Dallas 44,9 49 22 27

13. New Orleans 44,0 50 22 28

14. Memphis 39,2 51 20 31

15. Phoenix 21,2 52 11 41

Programma van dinsdag:

Cleveland - Washington

Detroit - Milwaukee

Orlando - Oklahoma City

Brooklyn - Chicago

Houston - New Orleans

San Antonio - Phoenix

LA Lakers - Philadelphia