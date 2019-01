Geveilde kleding van Catherine Deneuve brengt stukken meer op dan verwacht

Bij Christie's gingen afgelopen week 129 kledingstukken van Catherine Deneuve onder de hamer. Het waren stuk voor stuk creaties van de hand van haar goede vriend Yves Saint Laurent. Een van de smokings werd geveild voor een recordopbrengst.

Zo'n 900.625 euro brachten de 129 kledingstukken op die Catherine Deneuve liet veilen in Parijs. Een flink stuk meer dan oorspronkelijk werd verwacht. Het waren allemaal ontwerpen van Yves Saint Laurent, met wie ze tot zijn dood in 2008 meer dan veertig jaar bevriend was. Voor de veiling zelf waren er 4.500 toeschouwers aanwezig en het werd ook online de populairste Franse veiling van de afgelopen vijf jaar.

Een van de meeste exclusieve stukken was Le Tuxedo, een op maat gemaakt pak dat Saint Laurent in 1982 voor Deneuve had ontworpen. Het veranderde uiteindelijk van eigenaar voor 20.000 euro. Meteen goed voor een wereldrecord. Een gouden jurk die ze voor de Oscars droeg, bracht 33.700 euro op, heel wat meer dan de verwachte 3.000 euro. Dat gold trouwens voor 90 procent van de loten. Naar verluidt werden heel wat items opgekocht door musea. Wat Deneuve met het geld zal doen, maakte ze niet bekend.