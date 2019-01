Lenny over huwelijksnacht in ‘Blind getrouwd’: “Samen in één bed? Daar hebben we niet aan getwijfeld”

Maandag zagen we de eerste koppels van ‘Blind getrouwd’ in het huwelijksbootje stappen. Onder hen friturist Lenny, die de Hasseltse account manager Jolien meteen op de mond kuste. In Dag Allemaal heeft hij het deze week over zijn eerste reactie én over de eerste huwelijksnacht.

“Jolien is een sympathieke, leuke vrouw”, vertelt Lenny in Dag Allemaal. “Ik had meteen zin om aan onze toekomst samen te beginnen. We konden ook vanaf de eerste minuut heel goed met elkaar babbelen.”

Foto: Blind Getrouwd

Toen Lenny en Jolien samen wegreden van het gemeentehuis bleek al dat de twee het leven niet al te serieus nemen. Op de sokken van Lenny stond de boodschap “In case you get cold feet”, wat zoveel betekent als “voor het geval dat je koudwatervrees krijgt”. Maar van koudwatervrees leek geen sprake, want de twee leken het goed met elkaar te kunnen vinden én bezegelden hun gearrangeerde huwelijk meteen met een kus op de mond.

“We hebben daar niet echt over nagedacht”, zegt Lenny daarover. “Het voelde naturel aan, voor ons allebei, om de ceremonie af te sluiten met een kus. Trouwens, ook die eerste nacht was geen probleem. Waarom daar moeilijk over doen? Gewoon samen in één bed slapen, zonder meer, daar hebben we echt niet aan getwijfeld.”