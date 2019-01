El Bulli opent opnieuw de deuren, maar niet als restaurant

Vijf keer werd El Bulli uitgeroepen tot het beste restaurant van de wereld, maar chef-kok Ferran Adrià sloot zijn paradepaardje in 2011. Nu heeft hij bekendgemaakt dat het terugkomt, zij het niet als restaurant.

Ferran Adrià was de man die samen met zijn broer Albert de wereld de moleculaire keuken leerde kennen en het naar een ongekend niveau tilde. Het leverde hem met zijn restaurant El Bulli vijf keer de eerste positie op in de ranglijst van World's Best 50 Restaurants en drie Michelinsterren. In 2011 trok hij echter de stekker uit het culinaire Mekka in het stadje Roses aan de Spaanse Costa Brava.

Adria heeft nu echter bekendgemaakt dat El Bulli terugkeert, zij het niet als restaurant. Het zal op dezelfde plaats opnieuw de deuren openen onder de naam elBulli1846, waarbij de datum een verwijzing is naar het geboortejaar van de bekende Franse chef Auguste Escoffier, "de koning onder de chefs" volgens Ferran.

Bezoek met gids

Het nieuwe El Bulli wordt een museum van culinaire innovatie en zal ook een laboratorium herbergen. Geïnteresseerden zullen vanaf februari 2020 een bezoekje aan het voormalige restaurant kunnen boeken. Een gids zal je er rondleiden. Professionele chefs zullen er op hun beurt in het labo aan de slag kunnen gaan.

Niet dat de broers de voorbije jaren hebben stilgezeten. Ferran trok de wereld rond om op zijn kennis te verspreiden, Albert opende ondertussen zes restaurants in Barcelona: Enigma, Tickets, Nino Viejo, Pakta, Bodega 1900 en Hoja Santa.