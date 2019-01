Schrijven Oostende en Antwerp Giants stukje Belgische basketbalgeschiedenis in Champions League?

Kwalificeren vanavond twee Belgische ploegen zich voor het eerst voor de 1/8ste finales van de Champions League en schrijven ze dus een stukje Belgische basketbalgeschiedenis? Antwerp Giants mag in de Lotto Arena verliezen met maximum 18 punten van Dijon, Oostende moet winnen met 8 punten in Bestiktas Istanbul.

“Focus moet op winst liggen”

De eerste vier zijn rechtstreeks geplaatst voor de 1/8ste finales van de Champions League. In poule C staat Antwerp Giants stevig op de vierde stek en moet het enkel nog rekening houden met Dijon. De Franse ploeg, met ex-Giants Ryan Pearson en Gavin Ware, telt met nog twee speeldagen twee nederlagen meer dan de Sinjoren.

“We wonnen in Dijon met negentien punten. We mogen deze wedstrijd dus verliezen met achttien punten. Maar, zo mogen we de partij niet aanvatten. De focus moet op winst liggen, anders kan het nog fout aflopen,” beseft Ismael Bako.

Als de Giants toch met 20 punten of meer verliezen, moet het op de slotspeeldag volgende week winnen in AEK Athene of hopen dat Dijon thuis verliest van Hapoel Jeruzalem.

Oostende heeft nog twee kansen

Oostende staat in poule D en met zes indrukwekkende zeges op een rij met 7 op 12 op een met Besiktas Istanbul, met onder meer Kyle Gibson (ex-Oostende), gedeelde derde stek. De kustploeg verloor in eigen midden met 7 punten. Als het vanavond in de Turkse hel wint met 8 punten of meer is een ticket voor de Last 16 ook een feit. Bij winst met minder dan acht punten in combinatie met een nederlaag van Strasbourg tegen Bologna brengt Oostende ook in de 1/8ste finales. Bij verlies valt de beslissing volgende week in de thuismatch tegen ex-Oostendenaar en Belgian Lion Quentin Serron en Strasbourg.

”Na een geweldige remonte en zes opeenvolgende Europese zeges willen we naar die 1/8ste finales van de Champions League. We hebben twee kansen om één zege te behalen. Als het kan vanavond, anders moet het volgende week dus maar in onze Versluys Dôme gebeuren,” zegt Jean-Marc Mwema van de kustploeg.

De voorbije twee seizoenen kon Oostende in de nieuwe Champions League nooit doorstoten naar de Final 16. De kustploeg en het debuterende Antwerp Giants, die zondag na het veroveren van een stek in de finale van de Beker van België dus niet veel tijd kregen om te genieten, laat staan te recupereren, kunnen vanavond dus een stukje Belgische basketbalgeschiedenis schrijven. De West-Vlamingen en de Sinjoren zijn trouwens als zeker van de vijfde of zesde stek in hun respectievelijke poule en het opvangnet van de 1/8ste finale van de FIBA Europe Cup.