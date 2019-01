Michael Vanthourenhout stilaan weer de oude in de aanloop naar het WK veldrijden, ook goed nieuws over Thibau Nys

Brussel - Michael Vanthourenhout herstelt goed van de voedselvergiftiging die hij zaterdag opliep. Hij moest zondag nog verstek geven voor de wereldbeker in Hoogerheide, maar kon maandag toch weer trainen.

Vanthourenhout was samen met de nationale ploeg in Hoogerheide om al wat zaken te bespreken met het oog op het WK in Bogense. Tijdens de verkenning van de omloop in Nederland werd hij onwel. De renner werd overgebracht naar het ziekenhuis, dat hij ‘s avonds alweer mocht verlaten. Zondag gaf hij uit voorzorg wel forfait en nam hij de nodige rust.

“Maandag heeft hij wel weer kunnen fietsen”, klinkt het bij Marlux-Bingoal. “Honderd procent is hij nog niet, maar dat komt wel in orde.”

Ook uit het kamp van Thibau Nys, geselecteerd voor het WK bij de junioren, kwam goed nieuws. Nys junior kwam ten val aan de balken in Hoogerheide en moest de wedstrijd verlaten. Hij klaagde over pijn aan de elleboog en borst en liep in het ziekenhuis langs bij Toon Claes om foto’s te laten nemen. Er werden geen breuken vastgesteld, wel was hij natuurlijk geschrokken van de felle klap. Maandag kon hij alweer de lessen volgen. “Hij is gewoon naar school gegaan”, klinkt het bij Telenet-Fidea. “Er waren ook geen bijkomende onderzoeken of dergelijke meer nodig.”