Van een geweldig debuut gesproken: spits tekent huurcontract bij Genoa, valt dezelfde dag nog in en scoort met eerste baltoets

Betis Sevilla leent zijn Paraguayaanse international Antonio “Tonny” Sanabria aan Genoa uit. Dat maakten beide clubs maandag bekend. Voor de 22-jarige spits betekent het een terugkeer naar de Serie A. In 2016 trok hij voor 7,5 miljoen euro van AS Roma naar Betis. Daar tekende hij destijds voor vijf jaar, tot 2021, een contract dat hij deze week met een jaar verlengde.

Sanabria zat ook meteen in de selectie van Genoa voor de competitiewedstrijd tegen Empoli. Die werd met 1-3 gewonnen en de Paraguayaan was meteen belangrijk. Hij viel in de 68ste minuut in en scoorde enkele minuten later met zijn eerste baltoets. Straf!

Cuatro minutos ha tardado Tonny Sanabria en hacer su primer gol con el Genoa. Es el sustituto perfecto de Piatek. El desborde de Lazovic es precioso y en desmarque al segundo palo del ex del Betis es sensacional. pic.twitter.com/BkbQMV95Hb — Álvaro C. (@Alvarovic__) 28 januari 2019

Genoa, vijftiende in de Serie A, is de club van de Belgische middenvelder Stephane Omeonga, maar die wordt tot het einde van het seizoen aan het Schotse Hibernian uitgeleend.