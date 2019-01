Pirelli wacht met een bang hart de F1-wintertests af

Binnen drie weken zullen de pre-season tests van de Formule 1 doorgaan in Barcelona. Met de weersomstandigheden van vorig jaar in gedachte houdt bandenleverancier Pirelli nu al angstvallig het weerbericht in de gaten.

Vorig jaar was de eerste testweek bijna een maat voor niets door het slechte weer. Het Circuit de Catalunya werd geteisterd door vriestemperaturen en sneeuwbuien en de omstandigheden waren daardoor niet representatief voor de normale omstandigheden waarin een F1-bolide werkt.

Bij Pirelli houden ze hun hart vast voor een soortgelijk scenario want dit jaar zakt het F1-circus een week vroeger af naar Spanje dan vorig jaar.

“Tot januari was het nog lenteweer in Barcelona,” aldus Pirelli-baas Mario Isola bij ‘Motorsport.’ “Op dit moment is het er echter veel kouder en we weten allemaal wat er vorig jaar gebeurd is.”

“We zijn een beetje bezorgd omdat we er dit jaar een week vroeger zijn dan in 2018. Maar je weet maar nooit, we hebben al prachtig weer gehad begin februari maar evengoed hebben we ook winterse omstandigheden gehad.”

Vorig jaar gingen er stemmen op om andere oorden op te zoeken voor de pre-season tests. Bahrein was een veel genoemde optie maar uiteindelijk werd toch voor Barcelona gekozen.

Isola zegt dat de weersomstandigheden in Barcelona zelden representatief zijn voor wat komen zal tijdens het seizoen maar de locatie is een goed compromis. De teams hebben immers allemaal een uitvalsbasis in Europa.

“De temperaturen zitten meestal tegen het vriespunt maar tegen de middag is het wel aangenaam. Ik reken erop dat de teams van die tijd gebruik zullen maken om de banden testen.”

“Daarvoor hebben we weer nodig dat wat representatief is. Voor de teams is het uitgangspunt een beetje anders want zij moeten een auto ontwikkelen. Hun prioriteit is zoveel mogelijk kilometers afmalen, zo kort mogelijk bij hun thuisbasis.”

“Als je dan nieuwe onderdelen nodig hebt kan je ze makkelijk naar daar sturen,” besluit Isola.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: