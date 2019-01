Na verzakking in woning is Misweg in Zussen weer opengesteld

Riemst - De Misweg in Zussen, een dorp in de Limburgse gemeente Riemst, is weer opengesteld voor het verkeer. De straat was sinds vorige week donderdag na een verzakking in de kelder van een woning afgesloten voor het verkeer. De verzakking veroorzaakte een gaslek.

De achterzijde van het getroffen huis stortte verder in. De bewoners van twee aanpalende huizen werden geëvacueerd en verblijven nog altijd elders. Mogelijk lag een privétoegang tot een ondergrondse mergelgroeve aan de oorzaak van de verzakking. Een gespecialiseerde firma stutte het getroffen huis vrijdag.

De gemeente Riemst maakte maandagavond bekend dat de omleiding in Zussen werd opgeheven. Er is op de Misweg een smalle doorgang gemaakt, zodat het verkeer er kan passeren. “Ook voetgangers en fietsers kunnen er gemakkelijk en veilig door. Zwaar verkeer is op de Misweg niet mogelijk. We vragen ook met aandrang de snelheidsborden te respecteren, zodat de veiligheid van alle weggebruikers gegarandeerd wordt”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V) van Riemst. Op de parallelle Monseigneur Trudo Jansstraat was er een klein halfjaar geleden ook al een verzakking van een woning.