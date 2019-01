“Tekort zal in de miljoenen lopen”

HasseltDe keuze voor een sneltram tussen Hasselt en Maastricht is genomen op basis van ongeloofwaardige cijfergegevens. Dat zegt Actiecomité Lijn 20 op basis van een nooit gepubliceerde studie. “In 2007 werd berekend dat er elke dag 10.800 reizigers in de tram zullen zitten, maar uit recent onderzoek blijkt dat maar 745 mensen per dag de bus Hasselt-Maastricht nemen. Zelfs als we dat cijfer maal twee of drie doen, komen we hooguit aan 2.000 reizigers per dag.”