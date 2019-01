Taliban en VS op weg naar akkoord

kaboelAmerikaanse onderhandelaars hebben met vertegenwoordigers van de Afghaanse taliban een principeakkoord bereikt over een vredesproces dat kan leiden tot een staakt-het-vuren. Zo staan de Amerikanen meteen een stap dichter bij hun terugtrekking uit Afghanistan. In ruil voor dat vredesproces en onderhandelingen met de Afghaanse regering zouden de taliban beletten dat het land (weer) een uitvalsbasis wordt voor terroristen van al Qaeda of IS.