Anne Schreurs is voor derde jaar op rij Vlaams kampioene

Anne Schreurs (26) heeft haar hattrick volgemaakt. Op de Vlaamse indoorkampioenschappen alle categorieën in Gent snelde de atlete uit As voor het derde jaar op rij naar de titel op de 1.500m. “Deze is de mooiste van alle drie”, vertelde ze opgelucht.