Vrijwilligers zamelen winterkleding in voor asielzoekers van Parelstrand in Lommel

LommelDe winterkou is voor niemand een pretje, maar voor de 460 asielzoekers op het Lommelse Parelstrand komt ze erg hard aan. Veel van de schoolgaande kinderen in het tijdelijke asielcentrum hadden niet eens een jas. Hadden, want intussen heeft de vrijwilligerswerking van het Parelstrand de meeste kinderen van winterkleren voorzien. En nu zijn de volwassenen aan de beurt. “Maar er gaat nog veel meer worden gedaan. Lommel wil zijn warm hart tonen.”