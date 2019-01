Politici, wat is uw antwoord aan 70.000 klimaatbetogers?

BrusselWelke antwoorden krijgen de 70.000 klimaatbetogers van hun politici? De meeste partijen blijven zo vaag mogelijk over hun groene maatregelen, behalve dan als het over bedrijfswagens en statiegeld gaat. CD&V en Open Vld willen de bedrijfswagens emissievrij. Van sp.a moet het fiscaal voordeel van de salariswagens helemaal weg, dat geld moet gaan naar meer nettoloon. N-VA houdt het op het bekende “ecorealisme”. Wat een contrast met Nederland, waar intussen een klimaatplan met 600 (!) actiepunten is uitgewerkt.