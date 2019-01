Op het voetbalveld kreeg hij al grote onderscheiding. Op school moet hij nog vijf maanden keihard werken om zijn diploma Economie-Wiskunde te behalen. Yari Verschaeren (17) was zondag dé held van Anderlecht, maar maandag zat de tiener alweer boven zijn boeken in het Sint-Niklaasinstuut. Het profvoetbal combineren met zijn studies is loodzwaar. “De punten voor zijn hoofdvakken zijn goed, maar de kleinere vakken kunnen beter.”