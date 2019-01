“Amper drie uurtjes geslapen”

Afgelopen vrijdag rond 19 uur Belgische tijd viel voor Australië het doek op de Asian Cup na een 1-0-nederlaag in de kwartfinales tegen gastland de Verenigde Arabische Emiraten. Amper 23 uur later speelde Danny Vukovic in de Luminus Arena een sportmaaltijd naar binnen. Zaterdag om 20.30 uur zat hij op de bank tijdens het duel tegen Moeskroen. Een sportieve illusie, een jetlag en een daling van de temperatuur met pakweg 25 graden ten spijt. “Als de coach mij nodig had gehad, had ik gespeeld”, aldus de Australische modelprof.