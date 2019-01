Doelmannen in de hoofdrol

Vierentwintig-nul! De nederlaag van Inter Hasselt (4B), zondagmiddag op het veld van Jong STVV, was de ‘wedstrijd’ met de hoogste score van dit seizoen in de provinciale reeksen. “Leuk is natuurlijk anders, maar ik voel geen schaamte”, reageert speler-trainer Vincent Spiltijns, die zelf noodgedwongen onder de lat postvatte.