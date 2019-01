Alaphilippe de beste in San Juan, Evenepoel voor de eerste keer op het podium: “De zwaarste kilometer uit mijn leven”

De finish van de tweede etappe van de Ronde van San Juan lag een tweetal kilometer voorbij de top van een beklimming van derde categorie. Julian Alaphilippe won, Tiesj Benoot was mee met de Fransman maar moest hem laten rijden.

De loden hitte zorgde ervoor dat de etappe met dertig kilometer werd ingekort, de start werd met een halfuur verlaat. Het kwik wees in de schaduw 39 graden aan, meteen de zevende warmste koersdag in de afgelopen twee jaar.

Drie renners reden een ganse tijd voor het peloton uit maar Bora Hansgrohe hield alles onder controle in dienst van Peter Sagan. Ook Deceuninck - Quick Step mende het peloton in functie van Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel mocht zijn eigen ding doen en zo zijn grenzen aftasten.

De vierde en laatste beklimming van de Alto Punta Negra - één kilometer klimmen aan acht procent - moest de beslissing brengen. De finish lag immers nauwelijks een handvol kilometers achter de top. Zouden de spurters overboord gaan?

Vuelta a San Juan 2019'da 2. etabın finişi. pic.twitter.com/lwLOaQrkez — frontset (@FrontSet) January 28, 2019

Ja dus! Op de slotklim demarreerde Alaphilippe. Hij kreeg Benoot en Quintana mee in het wiel. Remco Evenepoel bleef lang in het spoor van de besten maar kon in de laatste hectometers de besten niet volgen. Quintana en Benoot lieten Alaphilippe verrassend genoeg rijden in de veronderstelling dat het gat nog zou worden gedicht voor Sagan. “Toch niet, Alaphilippe was duidelijk de sterkste. Toen Quintana teken deed om over te nemen, kon ik gewoon niet.”

De wind blies in de slotfase vol in de rug en daar profiteerde Alaphilippe ten volle van. Consonni werd tweede, voor Peter Sagan en Jens Keukeleire. Remco Evenepoel maakte eveneens deel uit van het eerste pelotonnetje, de debuterende Brabander kwam zelf met de armen in de lucht over de finish. Hij mocht ook voor een eerste keer het podium om de trui van beste jongere in ontvangst te nemen. Fernando Gaviria blijft leider.

Remco Evenepoel was dolgelukkig na zijn eerste echte finale. “Dit was de zwaarste kilometer uit mijn leven”, klonk het. “Zo’n berg is niet mijn ding, dus ik heb een kilometer zeer zwaar moeten afzien. Maar deze leiderstrui is een mooie beloning. Nog mooier is het dat we met Julian ook de rit winner. Het is mijn eerste zege met deze ploeg. Dit smaakt naar meer.”