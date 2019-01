Plaagstoten en een verborgen boodschap: dit waren de eerste huwelijken in ‘Blind Getrouwd’

De kop is eraf, de eerste twee koppels zijn bekend. In een eerste dubbelaflevering van ‘Blind Getrouwd’ is Lenny in het huwelijksbootje gestapt met de Hasseltse Jolien en Stijn met Joke. Vier bloednerveuze trouwers, maar die nervositeit uitte zich al snel in grapjes. Soms ook ten koste van elkaar.

“Dus, je hebt iemand gevonden die bij mij past?” De verbazing was groot toen Lenny te horen kreeg dat hij zou gaan trouwen. Hij vertelt het meteen aan zijn beste vrienden, die laconiek antwoorden: “Je weet nog niet wie de ongelukkige is dan?”

Het zet meteen de toon voor het huwelijk van Lenny en Jolien. Aan het altaar deelden de twee meteen enkele zenuwachtige plaagstoten uit. Lenny die meteen merkte dat Jolien Limburgse roots

heeft en lacht dat hij dat er dan wel bij zal nemen, Jolien die na de vraag van de burgemeester toch even doet alsof ze twijfelt over haar jawoord.

Even later, wanneer Lenny en Jolien samen wegrijden van het gemeentehuis, blijkt opnieuw dat de twee het leven niet al te serieus nemen. Aandachtige kijkers hebben de boodschap op de sokken van Lenny ongetwijfeld gespot. Leesbaar was ze niet op tv, maar navraag bij de makers leert dat de boodschap luidde: “In case you get cold feet”, wat zoveel betekent als “voor het geval dat je koudwatervrees krijgt”. Nog opvallender: de quote is getekend met “Your future” en hun trouwdatum: 10-11-2018. Zou dat al een voorhuwelijks geschenkje van Jolien geweest zijn, doorgegeven via de programmamakers?

De ‘rosse vonk’ slaat over

Dat ook Stijn en Joke vanavond voor het altaar zouden verschijnen, was al aangekondigd. Dat Stijn de makers verklapt had een zwak te hebben voor rosse vrouwen ook. Alleen Joke wist dat niet tot de ambtenaar van de burgerlijke stand haar dat verklapte. Haar reactie - een triomfantelijke vuist in de lucht - zei genoeg: Joke was oprecht blij dat ze met haar Venetiaans blonde lokken alvast een streepje voor had bij haar bruidegom.

En Stijn, die hield niet op met zeggen hoe beeldig zijn bruid eruitzag. De man was op slag verliefd toen Joke de zaal binnenkwam. Een gevoel dat meteen versterkt werd toen de ambtenaar van burgerlijke stand meldde dat Joke nog eens graag kookt ook. Op het avondfeest vertedert Stijn iedereen nog een keer met de mededeling dat hij gelooft dat hij echt zijn wederhelft gevonden heeft, meteen gevolgd door een liefdevolle zoen van Joke.

Wel een gordel, maar waar zijn die handjes?

“Waarom hebben die geen gordels aan?”

Een opvallend detail dat gedurende de hele aflevering een aantal kijkers stoorde, was dat de deelnemers aan het programma hun gordel vaak verkeerd of zelfs helemaal niet droegen. Lenny lijkt op een zeker moment zelfs met zijn knie de auto te besturen.

#blindgetrouwd GORDELS !!! OOK ACHTERAAN !!! — D4D - Andy (@daddy4dummies) January 28, 2019

Maar enfin, hoe zit dieje Lenny nu in diejen auto?



EN WAAROM HEBBEN DIE GEEN GORDELS AAN????#BlindGetrouwd — AnoukPannenkouk™ (@AnoukMi) January 28, 2019

Wie trouwt er volgende week?

In de aflevering van deze week kregen we alvast te zien dat volgende week Annelies en Joris elkaar hun jawoord zullen geven. Annelies doopte haar toekomstige - in afwachting van zijn echte naam - alvast om tot Hugo, naar de gelijknamige cocktail: “Want dat is kei lekker.”