Is de 22 jaar oude moord op Sally Van Hecke (20) opgehelderd?

Een nieuw VTM-programma belooft na 22 jaar de moord op de Antwerpse moeder Sally Van Hecke (20) op te helderen. In hun vijfdelige tv-documentaire ‘Cold Case’ kunnen journalisten Kurt Wertelaers en Karel Lattrez naar eigen zeggen aantonen wie de vrouw om het leven bracht.

Sally Van Hecke werd op 10 augustus 1996 vermoord teruggevonden op het strand van Sint-Anneke op Linkeroever. De vrouw tippelde in de Antwerpse Atheneumbuurt, en was daar wellicht de nacht voordien opgepikt.

Wat er die nacht met Sally Van Hecke gebeurd is, raakte nooit bekend. De politie kon haar moordenaar nooit identificeren.

Al die jaren was het enige bruikbare spoor naar de moordenaar een robotfoto van een man met lange haren in een staart, die in een blauwe Amerikaanse oldtimer rondreed. Vrienden van Sally hadden gezien hoe de vrouw die nacht bij díe man was ingestapt.

Moordenaar ontmaskerd?

De journalisten zeggen dat ze nu na jarenlang onderzoek de moordenaar ontmaskerd hebben. Wie de dader is, willen ze nog niet bekend maken. Wel zeggen ze dat de man niet vrij rondloopt.

De eerste details lijken te wijzen naar de 70-jarige Claudy Pierret, een man uit het Waasland in 2011 nog tot 20 jaar cel veroordeeld werd voor de moord op twee andere vrouwen.

De journalisten zouden onder meer de oldtimer teruggevonden hebben in de Verenigde Staten. De twee mensen op basis van wiens getuigenis de robotfoto werd opgesteld, zouden Pierret formeel hebben herkend.

“Ik heb in de zaak ‘Sally Van Hecke’ altijd een gutfeeling gehad dat ik wist wie de moordenaar was. In de zomer van 2016 heb ik nog eens contact opgenomen met Sally’s moeder Lydia. Die had al jaren niks meer van het onderzoek gehoord. Niemand was er nog mee bezig, alleen zijzelf. Ik heb haar toen toestemming gevraagd om me verder in de zaak te verdiepen”, zegt Kurt Wertelaers.

Lydia De Decker weet niet wie haar dochter heeft vermoord, maar ze verzet zich tegen het stopzetten van het onderzoek: “Ik wil eindelijk weten wie de moordenaar is van mijn dochter. Ik wil daar een gezicht kunnen op plakken, in plaats van een robotfoto van een vermoedelijke dader,” zegt ze.

Ze stoort zich ook dat ze haar dochter een heroïnehoertje noemen. “Voor mij is ze gewoon mijn dochter”, zegt ze.