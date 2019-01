Familie Michael Schumacher bedankt fans voor steun: "Geeft kracht en energie"

De familie Schumacher heeft gisteren op de officiële Instagram-account van Michael Schumacher een foto met dankbericht online geplaatst. De familie bedankt daarin de fans voor de vele steunbetuigingen.

Op de foto zijn naast de echtgenote van Michael Schumacher, Corinna, ook de 21-jarige dochter Gina-Maria en zijn 19-jarige zoon Mick Schumacher. Die laatste tekende onlangs een contract bij de Ferrari Driver Academy en lijkt steeds nadrukkelijker op weg naar de Formule 1.

"Met deze foto willen we jullie vanuit de grond van onze harten enorm hard bedanken voor de warme groeten en beste wensen die we de voorbije weken van jullie ontvangen hebben. Ze hebben ons enorm veel kracht en een positieve energie geschonken!" zo luidt het in een mededeling bij de foto.

"Dit is een bijzonder jaar voor Michael, een jaar waarin hij zijn vijftigste verjaardag viert en het is vijfentwintig jaar geleden dat jij zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 veroverde. Het is leuk om te zien dat jullie, net als ons, veel plezier en vreugde halen uit het vieren van zijn carrière."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: