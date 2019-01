Man (53) crasht met auto op weg naar ziekenhuis nadat partner (28) hem neersteekt

As -

Een 28-jarige vrouw uit As zit sinds vandaag in de gevangenis op verdenking van poging doodslag op een 53-jarige man uit Turnhout. De man was zondagochtend op de Europalaan in Genk met zijn auto in de berm beland. Met meerdere steekwonden werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is nog ernstig, maar stabiel.